Sindaco di Bergamo | Pezzotta detta il cronoprogramma | al via i gazebi e visite nei quartieri

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 gennaio 2024). E’ durata più di tre ore la prima riunione vera di coalizione, volta a dare il via alla campagna elettorale, con un incontro che si è tenuto nello studio di, poco dopo le 21 di ieri sera, giovedì 18 gennaio. Il candidatodella coalizione di centrodestra ha incontrato i suoi alleati, nelle figure dei segretari cittadini di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Un appuntamento che, di fatto, dà il via all’inizio della campagna elettorale del civico indicato dal primo partito in Italia per la corsa a Palazzo Frizzoni. Riunione conoscitiva e preliminare con Andrea Tremaglia, presidente provinciale di FdI, Stefano Lorenzi per gli azzurri e Alessandro Carrara per il Carroccio, volta a definire alcuni punti, di carattere prettamente operativo, relativi anche alle prime uscite pubbliche e alla gestione degli ...