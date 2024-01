Si chiama Zara e ha 4 anni | ed è la più giovane scalatrice del monte Everest

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ha solamente quattroma ha già ottenuto un primato. Uno di quelli importanti. Di cui parlano tutti. Questa è la storia di, una bimba cittadina della Repubblica Ceca e del Canada, che è anche la giovanissimadel. Un’impresa che le ha permesso di sbaragliare il precedente record mondiale, ottenuto nel 2023 da Prisha Lokesh Nikajoo: cinque. L’impresa diè di quelle che nemmeno molti adulti riuscirebbero a portare a termine. Ma non lei che, accompagnata dal papà e dal fratello, ha affrontato le bassissime temperature, la fatica e i chilometri. Ed è arrivata alla quota di circa 5300 metri, in tre settimane, raggiungendo il campo base., la sua impresa a 4Un’impresa. Di quelle vere. Che ...

È nata a marzo 2022, ha quasi due anni ed è ancora una cucciolona. Si, è un pastore tedesco , e attualmente è in stallo casalingo ma in carico all'associazione Con gli occhi di Nerone. Femmina, sterilizzata e in salute,è affetta da displasia di grado ...C'è ancora una piccola cucciola in cerca di una famiglia, sied è dolcissima, tutti i suoi fratellini sono andati a casa.Zara, una bambina di quattro anni, entrerà nel Guinness dei primati: è la persona più giovane ad essere arrivata fino al campo fino al campo base del Monte Everest, oltre i 5.000 metri.Si chiama Zara, ha quattro anni, va ancora all'asilo ma è già nella storia. La piccola, originaria della Repubblica Ceca, ha realizzato infatti un'impresa mai compiuta prima da nessun bambino della ...