Short Individual di Biathlon | a Anterselva Dorothea Wierer è quattordicesima

(Di venerdì 19 gennaio 2024)– Si sono piazzate al quattordicesimo e al sedicesimo postoe Lisa Vittozzi, nelladiad, nella gara della giornata di oggi, valida per la Coppa del Mondo. Le Azzurre hanno subìto alcune penalità. Dopo aver saltato le tappe di Oberhof e Ruhpolding per motivi di salute, la(con una penalità) ha affrontato la gara con grande concentrazione e determinazione, mancando però un bersaglio nell’ultima sessione di tiro. L’Azzurra ha registrato 2’07?5 dalla vincitrice. “Onestamente ho fatto tanta fatica – ha confessatoa fine gara, come riporta fisi.org – ma devo essere realistica e dopo cinque settimane senza gare non potevo aspettarmi tanto. Bene invece al tiro, ...

Nelladi biathlon la valdostana ottiene l'ottavo tempo sugli sci e va a punti chiudendo al 30° posto , ma prima dell'ultima serie in piedi era addirittura 11ª. Un'ottima prova ...Ottavo posto per Tommaso Giacomel nellache ha aperto la tappa di Coppa del Mondo di Anterselva, vinta dal detentore e leader di Coppa del Mondo Johannes Thingnes Bø. Alla Südtirol Arena il trentenne scandinavo ha saputo ...La Short Individual di Anterselva (Bolzano) regala la prima vittoria in carriera alla svizzera Lena Häcki-Gross. La ventottenne elvetica ha completato i 12,5 chilometri alla Südtirol Arena senza comme ...