Shoah | evento alla Camera promosso da Fontana per il Giorno della memoria

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen (Adnkronos) - L'introduzione del presidente Lorenzo, un concerto con l'orchestra e il coro di voci bianche dell'accademia teatroScala, testimonianze, un tributo agli esponenti delle forze armate e forze dell'ordine decoratimedaglia di 'Giusto fra le nazioni'. Questo, in sintesi, il programmagiornata di lunedì 22 gennaio dal titolo 'Ascoltare la storia, per non dimenticare' promossa dpresidenzadei deputati. L'- che si inserisce nel contesto degli appuntamenti del- è condotto, in salaRegina di Montecitorio, dgiornalista Emma D'Aquino e sarà trasmesso su Rai 3 a cura di ...