Shoah | evento alla Camera promosso da Fontana per il Giorno della memoria

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen (Adnkronos) – L?introduzione del presidente Lorenzo, un concerto con l’orchestra e il coro di voci bianche dell?accademia teatroScala, testimonianze, un tributo agli esponenti delle forze armate e forze dell?ordine decoratimedaglia di ‘Giusto fra le nazioni’. Questo, in sintesi, il programmagiornata di lunedì 22 gennaio dal titolo ‘Ascoltare la storia, per non dimenticare’ promossa dpresidenzadei deputati. L?– che si inserisce nel contesto degli appuntamenti del– è condotto, in salaRegina di Montecitorio, dgiornalista Emma D?Aquino e sarà trasmesso su Rai 3 a cura di ...

... al centro le testimonianze di chi è sopravvissuto allae approfondimenti sulle altre ... la linguista Vera Gheno , che assieme al moderatore dell'Luca Bravi, rifletterà sulle connessioni ...Attraverso la sua resa mediatica, si trasformò infatti in uncollettivo, al quale un po' ... Lariveste quindi nel Paese un valore che va ben al di là del fatto storico in sé, trasponendosi ...Tre nuove pietre d’inciampo, la consueta cerimonia al Bosco della Memoria e un fitto calendario di mostre ed eventi, anche nelle biblioteche cittadine, in ricordo della shoah. Sono queste le ...Il Comune di Ravenna insieme ad altre istituzioni e realtà del territorio ha organizzato una serie di iniziative, che si svolgeranno nell’arco di due settimane, per non dimenticare le vittime della ...