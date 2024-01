Shawn Barber | morto a 29 anni ex campione del mondo di salto con l’asta

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L'atleta èmercoledì nella sua casa di Kingwood, in Texas L'exdeldicon l'astaall'età di 29per "complicazioni mediche". Lo ha annunciato giovedì sera il dipartimento di atletica della sua ex Università di Akron, nello stato americano dell'Ohio.mercoledì nella sua

Grave lutto nel mondo dell’ Atletica leggera. A soli 29 anni è morto nella sua casa in Texas il canadese Shawn Barber , ex campione del mondo di ... (sportface)

