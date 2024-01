Serie B | ventunesima giornata | il clou è oggi | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Prosegue il campionato cadetto diB che in questo weekend manderà in campo ladel torneo. Sono diverse le tematiche che si incroceranno in queste sfide che vedranno, tra le altre, un big-match dal forte sapore diA che opporrà Sampdoria e Parma. Occhio, anche, alla zona playoff e alla corsa per sfuggire da playout e salvezza. Ecco tutto quello che c’è da sapere in questa tre giorni con le sfide, ilcompleto e dove sarà possibile assistere in televisione alle partite.B,: le sfide in calendario Sampdoria-Parma (alle ore 20:30 – DAZN & SKY) Brescia-Sudtirol (domani alle ore 14:00 – DAZN & SKY) Reggiana-Como (domani alle ore 14:00 – DAZN & ...