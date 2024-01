Serie B | Sampdoria-Parma LIVE dalle 20 30

Sampdoria-Parma è valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e ... (ilveggente)

Laricorda Vialli Questa la nota della : " 'Luca non si commemora, si festeggia. Ed è sempre con noi' . Massimo Mauro, che Luca lo conosceva benissimo ha centrato in pieno il concetto. Luca ...Verranno attivate inoltre unadi Laboratori delle Radici "diffusi" con l'obiettivo di censire ...spa, il Museo del Genoa, il Centro Sportivo Italiano Comitato Liguria e Genova, ...Sfida alla capolista di Serie B in anticipo: calcio d'inizio alle ore 20:30 di venerdì 19 gennaio allo stadio Luigi Ferraris ...Il club blucerchiato ha deciso di ricordare la leggenda italiana con una divisa particolare: saranno poi messe all'asta e il ricavato andrà in beneficenza per la Fondazione ...