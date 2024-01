Serie B | LIVE Sampdoria-Parma

Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Brindisi , sfida valida come 16^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Dopo la sconfitta contro Reggio ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Brindisi , sfida valida come 16^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Dopo la sconfitta contro Reggio ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Brindisi , sfida valida come 16^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Dopo la sconfitta contro Reggio ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Brindisi , sfida valida come 16^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Dopo la sconfitta contro Reggio ... (sportface)

La diretta LIVE di Sampdoria-Parma , match valido per la ventunesima giornata di Serie B 2023 / 2024 . Reduce da un pesante ko in trasferta, la ... (sportface)

INTER - LAZIO 0 - 0INTER (3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, ... Con le schede personalizzate di tutti i giocatori diA è possibile ......ha vinto le ultime due partite disputate contro la Lazio e non arriva a tre successi consecutivi contro i biancocelesti dal periodo tra maggio 2008 e maggio 2009 (una in Coppa Italia e due inA ...Le polemiche arbitrali sono rimaste in Italia e il designatore Gianluca Rocchi, ha suddiviso i suoi migliori uomini fra questa competizione e la giornata di Serie A che si disputerà in Italia. Di ...ROMA. Ritorna in campo la Serie C con la terza giornata di ritorno della stagione 2023/24. Ecco di seguito il livescore completo dove seguire ...