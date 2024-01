Selvaggia Lucarelli non condurrà più l’evento contro la violenza sulle donne

Leggi su biccy

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Domani, 20 gennaio, a Verona si terrà un evento di beneficenzala. Inizialmente lo avrebbe dovuto condurre Daniele Dal Moro, ma dopo cheha sollevato dei dubbi l’organizzazione ha optato per estrometterlo e affidare a lei la conduzione. “Non ho capito se e uno scherzo. C’è una serata a Verona con Lucia Annibali e Alessandra Moretti in ricordo di Chiara Ugolini condotta da DANIELE DAL MORO? Per chi non lo sapesse Daniele Dal Moro è stato espulso dal GF dopo aver preso per il collo una ragazza, ma è noto anche per atteggiamenti collerici fuori dalla casa. Ora, la domanda è: chi ha pensato che fosse il conduttore adatto?”. Daniele Dal Morouna seratala...