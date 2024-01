(Di venerdì 19 gennaio 2024)nonpiùla, in programma 20 gennaio e organizzato in memoria di Chiara Ugolini, vittima di femminicidio. Sarebbe stata proprioa voler fare un passo indietro dopo gli ultimi accadimenti che l’hanno coinvolta.nonpiùlaSe il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

In questi giorni è di grande attualità l’argomento di cronaca che purtroppo ha avuto come protagonista Giovanna Pedretti, la ristoratrice 59enne di ... (caffeinamagazine)

AGI - Claudio Foti, lo psicologo assolto in appello dopo una condanna in primo grado nella vicenda sui presunti illeciti a Bibbiano , chiede a ... (agi)

non condurrà più l'evento contro la violenza sulle donne, in programma 20 gennaio e organizzato in memoria di Chiara Ugolini, vittima di femminicidio. Sarebbe stata proprio ...... affermando di essere anche lui "vittima della gogna mediatica, anch'io esposto allo shitstorm dei dubbi di, come la collega suicida di Sant'Angelo Lodigiano". Queste le parole, ...I dati dell'analisi realizzata da SocialData per Adnkronos. Dopo la morte della ristoratrice Giovanna Pedretti, gran parte delle conversazioni menzionano la giornalista, ma anche il compagno Lorenzo B ...Selvaggia Lucarelli non condurrà più l’evento contro la violenza sulle donne: la decisione dopo la vicenda di Giovanna Pedretti.