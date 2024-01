Scuola | rinnovo contratto 2024 | le novità

Leggi su italiasera

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – E’ stato sottoscritto all’ARAN ildelcollettivo nazionale di lavoro per il comparto dell’Istruzione e della Ricerca. Oltre un milione e 300mila lavoratori di, università, ricerca, Afam hanno il Ccnl di lavoro rinnovato.che si riferisce al triennio 2019-2021 e che con la firma definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore. Le nuove disposizioni contrattuali – fanno sapere Cgil e Flc Cgil – entreranno in vigore già da oggi, venerdì 19 gennaio. “Un‘lumaca’ – afferma il Coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti Rino Di Meglio – un lunghissimo percorso durato sei mesi, trascorsi per procedere con i controlli definitivi. Una tempistica inaccettabile per cui si rende necessario rivedere la burocrazia contrattuale, ...