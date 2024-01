Scuola | rinnovo contratto 2024 | le novità

(Di venerdì 19 gennaio 2024)che si riferisce al triennio 2019 - 2021 e che con la firma definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore. Le nuove disposizioni contrattuali - fanno sapere Cgil e ...

contratto che si riferisce al triennio 2019 - 2021 e che con la firma definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore. Le ... (247.libero)

CLICCA QUI PER TUTTE LE ULTIME SUL COMPARTOLe principali novità delcontrattoPer quanto riguarda gli aspetti economici , la parte prevalente degli aumenti retributivi è stata ...... che vogliamo fortemente e che sarà ulteriormente incrementata grazie al recente stanziamento nella legge di bilancio 2024 di importanti risorse da destinare aldel CCNL2022/2024", ha ...Ho detto che avrei firmato la cifra che avrebbero scritto, ma ho chiesto solo un bonus sulla Champions. Non ci sono opzioni o rinnovi, non c'è niente". Lo ha detto Daniele De Rossi, neo tecnico della ...(Adnkronos) - E’ stato sottoscritto all’ARAN il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dell’Istruzione e della Ricerca. Oltre un milione e 300mila lavoratori di scuola, ...