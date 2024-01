Scuola | Benvenuto Lega | Solidarietà al dirigente scolastico e a tutti gli studenti dell' Istituto Prever di Pinerolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) “Non possiamo non esprimereale aglideldidopo aver letto il comunicatoa Flc-Cgil. Immaginare, anche solo lontanamente, che il progetto formativo in questione sia un incitamento alla guerra o alla violenza ha'assurdo. In un momento storico dove ci sono nel mondo scenari reali di guerra non si può nemmeno per scherzo dire tali assurdità”. Lo dichiara il deputatoe Questore Alessandroin merito all'organizzazione'evento “Il Salonee forze armate,'ordine e del volontariato” da parte ...