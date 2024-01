Sciopero Roma 24 gennaio 2024 | orari e fasce di garanzia

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il Prossimo 24nella Capitale è previsto lodei trasporti pubblici. Cosa succederà alla mobilità:di. Il 24si riparte. O meglio: ci si ferma per ripartire. Questo il mantra del trasporto pubblico che quel giorno incrocerà le braccia per 24 ore. La prima grande mobilitazione del nuovo anno. Un gesto importante dal punto di vista istituzionale, perchè stavolta le categorie dei trasporti portano in piazza non solo un malcontento relativo alla situazione lavorativa e contrattuale, ma rivendicano anche la possibilità del diritto allodopo le parole di Salvini – Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture – che sembrava aver mostrato nel recente passato una leggera insofferenza per le mobilitazioni della ...

Uno "immediato" degli autisti Anm (azienda napoletana mobilità) in servizio sulla linea Nc è stato proclamato dal sindacato Usb Lavoro privato - trasporti Napoli e Campania. Loè scattato alle ore 12 e resterà in vigore fino a fine turno. La linea bus "Nc" di Anm, azienda del trasporto pubblico del Comune di Napoli, copre il percorso che da piazza Amedeo, nel ...Il prossimo mercoledì 24 gennaio le Organizzazione sindacali Usb del lavoro privato - Trasportie Orsa Tpl Lazio hanno proclamato unodi 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Fasce di garanzia: Le corse di bus e treni ...Strage di Viareggio, il processo infinito: perché 15 anni e 32 morti dopo ancora non è finita Sovrapposizione di 4 sciopero, aziendali e nazionali, in un'unica giornata: l'azienda garantirà il servizi ...La fascia oraria in cui non sarà garantito il normale servizio di tpl, compreso il servizio traghetto a Ravenna, va dalle 17 alle 21 ...