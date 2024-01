Sciopero di 24 ore | a rischio i servizi Eav il 24 gennaio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPer unodi 24 ore proclamato dall’Usb iEav saranno amercoledì 24. A comunicarlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno. Diverse le motivazioni alla base dell’astensione dal lavoro, che potrebbero creare problemi ai pendolari e turisti che si servono dei mezzi Eav per i loro spostamenti. “Durante l’orario dil’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo”, comunica l’azienda. Sul sito www.eavsrl.it sono indicate le partenze garantite in relazione alle diverse fasce di garanzia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

