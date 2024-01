Sci freestyle | termina la corsa di Tabanelli L’azzurro non raggiunge la Finale di slopestyle a Laax

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Niente da fare per Miro. Si ferma in semiil percorso del, impegnato questa settimana in quel di, località della Svizzera che ospita la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci, specialità. L’astro nascente della Nazionale italiana, già protagonista in stagione nel big air, nello specifico si è dovuto accontentare della diciottesima posizione, risultato maturato grazie a una prima run in cui non è andato oltre i 47.66, raccogliendo 32.60 e nella sections e 15.06 nell’overall. Il segmento è stato vinto dallo statunitense Alexander Hall, abile are il punteggio più elevato nella seconda uscita raccogliendo 78.41, meno di un punto rispetto al connazionale Mac Forehand, secondo con 77.05 davanti al norvegese Birk Ruud, ...

