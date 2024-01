Sci | Florian Schieder secondo nella libera di Kitzbühel

La prima discesa libera maschile sulle nevi di Kitzbuehel , in Austria, valevole come gara della Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci alpino vede il ... (oasport)

Sci alpino - Dominik Paris : “A Florian si possono fare solo i complimenti - si è ripetuto sul podio”

Una buona gara, magari c’era qualche aspettativa in più, ma non si può assolutamente buttar via il sesto posto di Dominik Paris nella discesa libera ... (oasport)