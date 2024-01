Sci di fondo | Coppa del Mondo Oberhof 2023 | Nicole Monsorno e Caterina Ganz superano le qualificazioni della sprint tc

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Lain tecnica classica di, in Germania, valida per ladeldi sci di-2024, vede andare in archivio lefemminili con 54 atlete da 12 Paesi al via: passano il turno, 17ma, e, 30ma, mentre viene eliminata Federica Cassol, 32ma. Al termine degli 1.3 km ci sono tre svedesi ai primi tre posti: a svettare è Jonna Sundling, prima in 3’06?04, che batte per 2?66 la connazionale Linn Svahn, seconda in 3’08?70, mentre completa il podio svedese Frida Karlsson, terza in 3’10?43, a 4?39. Quarta piazza per la statunitense Rosie Brennan in 3’10?79, a 4?75, davanti alla connazionale Jessie Diggins, al quinto posto con 3’11?26, a 5?22. ...