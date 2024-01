Sci alpino | si parte con la prima discesa di Kitzbuehel Paris sfida Odermatt e Sarrazin sulla Streif

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Si alza ufficialmente il sipario sul fine settimana più atteso della Coppa del Mondo di scimaschile 2023-2024. Quando si gareggia su una pista che ha fatto la storia come la “” tutto passa in secondo piano. Vincere qui ti impreziosisce una carriera. Vincere ati fa entrare nella leggenda. Il calendario del weekend sulle nevi austriache prevede per oggi, venerdì 19 gennaio alle ore 11.30, ladi, quindi replica domani (allo stesso orario) con lanumero 2, quindi domenica 21 gennaio, infine, si chiuderà il calendario con il classico slalom (manche alle ore 10.30, seconda alle ore 13.30). Le prove dei giorni scorsi hanno dato conferme ma, allo stesso tempo, hanno rimescolato le carte in ...

Il 31enne norvegese dopo la terribile caduta durante discesa di Wengen ROMA - "Sono tornato a Innsbruck e questo pomeriggio mi sottoporrò nuovamente ad un intervento chirurgico per la rottura di due ...Si alza ufficialmente il sipario sul fine settimana più atteso della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Quando si gareggia su una pista che ha fatto la storia come la "Streif" tutto ...