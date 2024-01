Sci alpino | Schieder dopo il secondo posto di Kitzbuehel | “Questa è la mia pista | ma non mi accontento”

Leggi su sportface

Florianha confermato che la Streif è la sua: "oggi non posso più negare chesia fatta per me: sulla Streif mi diverto sempre ma confesso di essere già carico per la seconda discesa di domani". Il classe '95,anche nella gara della scorsa stagione, deve considerarsi soddisfatto, anche se rimane un po' di amaro in bocca: "Non ho fatto grossi errori, sapevo che Odermatt era in testa e a qual punto era necessario attaccare a tutta. Quando mi sono visto davanti, pensavo di avercela fatta ma Sarrazin è stato ancora più veloce. Ma domani abbiamo un'altra chance: attaccherò a tutta ...