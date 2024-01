Sci alpino | problemi con l’alcol per l’austriaco Mayer | interviene la polizia a Kitzbuhel

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Nuoviper l’ex sciatore austriaco Matthias, da qualche mese ingaggiato dalla federazione per seguire i giovani di Coppa del Mondo. Ma a Kitzbuehel, dove questo fine settimana fa tappa lo sci internazionale, durante un ricevimento nell’albergo della squadra, è dovuta intervenire laper allontanare lo sciatore che, salito su un tavolo e visibilmente alterato, aveva dato in escandescenze. La Federazione austriaca in una nota , augurando ogni bene all’atleta ed alla sua famiglia, ha constatato che i ”di salute cheha da lungo tempo non sono stati ancora superati”. SportFace.

Si apre la tre giorni di gare in quel di Kitzbuehel . Dopo le prime due prove (martedì e mercoledì) si rialza il sipario sulla Streif per la prima ... (oasport)

Il live e la diretta testuale della discesa maschile di Kitzbuehel 2024 , appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di. Sono nove gli azzurri ai nastri di partenza per la prima delle due gare veloci del weekend austriaco sulla celebre Streif . Si tratta di Benjamin Jacques Alliod , Guglielmo Bosca , Mattia ......edizione - che toccherà 9 località sciistiche italiane dislocate su tutto l'arcoper un ...'Urban' in primavera!) e che fa divertire e rilassare decine di migliaia di persone sulle piste da...Sarà un fine settimana speciale per Petra Vlhova, visto che la Coppa del Mondo femminile fa tappa in Slovacchia. Si corre, infatti, a Jasna ed ovviamente l'attenzione è tutta per la beniamina di casa, ...Sulla pista Colletto di Artesina quella di giovedì 18 gennaio è stata la prima di due giornate dedicate alle gare indicative regionali del Trofeo Peira Impianti. Nello Slalom degli Allievi primo posto ...