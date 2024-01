Sci alpino | Dominik Paris | “Complimenti a Schieder | si è confermato Spero nella neve ghiacciata”

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024)ha terminato la prima discesa di Kitzbuehel in sesta posizione, mancando l’appuntamento con il podio per 24 centesimi. L’azzurro non è riuscito a fare la differenza come si sarebbe aspettato nel Brückenschuss, mentre sulla Hausbergkante, pur mantenendo una buona linea, è mancata un po’ di aggressività. Il 34enne, ai microfoni di RaiSport, ha voluto in primis congratularsi con il compagno di squadra Florian, 2° all’arrivo e beffato per soli 5 centesimi dal francese Cyprien Sarrazin: “Bravo. Gli si possono fare solo iperché l’anno scorso ha fatto vedere di essere veloce su questa pista e si è ripetuto. Nel 2023 aveva avuto un po’ di fortuna, oggi partiva con i migliori. Tanto di cappello”. L’italiano che vanta il maggior numero di successi in discesa nel circuito maggiore si è poi ...