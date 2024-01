Sci alpino | Dominik Paris | “A Florian si possono fare solo i complimenti | si è ripetuto sul podio”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Una buona gara, magari c’era qualche aspettativa in più, ma non si può assolutamente buttar via il sesto posto dinella discesa libera di Kitzbuehel.sfiorato per l’azzurro nella prova vinta dal francese Cyprien Sarrazin, con al secondo posto l’altro italianoSchieder. Proprio sul compagno di squadra si concentra il discesista altoatesino nell’intervista post gara: “Bravo. Gli siperché l’anno scorso ha fatto vedere di essere veloce su questa pista e si è. Tanto di cappello”. Sulla sua gara: “Sono contento perché mancava poco a superare Alexander”. E domani: “Speriamo sia più ghiacciata”. Photo Pentaphoto – FISI

