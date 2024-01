Sci alpino | Coppa del Mondo maschile 2023 2024 | la classifica generale aggiornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA LE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO AGGIORNATE 14.45 Riparte la gara. 14.33 Gara ... (oasport)

Jasna – Mancano 24 ore alla gara di Coppa del Mondo con il settimo gigante in programma, a Jasna (Slovacchia). Domani ci sarà la prima manche alle ... (ilfaroonline)

Sci alpino - Dominik Paris : “A Florian si possono fare solo i complimenti - si è ripetuto sul podio”

Una buona gara, magari c’era qualche aspettativa in più, ma non si può assolutamente buttar via il sesto posto di Dominik Paris nella discesa libera ... (oasport)