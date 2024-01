Sci alpino | Brignone sul gigante di Jasna | “Qui nel 2009 conquistai il mio unico podio in Coppa Europa”

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Alla vigilia del settimostagionale delladel Mondo femminile di sci, in programma sulle nevi slovacche di, Federicaha parlato del tracciato e delle nevi: “è una località dove conservo felici ricordi, qui ho fatto il miodella carriera innel, quando mi classificai al secondo posto, anche se la gara si disputò sulla pista che qui utilizziamo per il riscaldamento e non per la gara. Il pendio è molto ghiacciato e ben barrato, preparato benissimo. Bisognerà spingere perché non c’è molta pendenza. Il pettorale rosso? serve a poco in questo momento, i conti si fanno alla fine“. Oltre alla valdostana con il pettorale rosso, sulla pista ...