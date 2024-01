Schlein lascia il Pd con l' amaro in bocca sulla candidatura L' annuncio a sorpresa

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Nonostante le sollecitazioni per il passo avanti si facciano sempre più pressanti, la posizione di Ellysuanon cambia: prima il progetto, poi i nomi. Su questo, dice «non c'è nessuna novità. Prima il progetto, poi la squadra e per ultimo i nomi. Sono stata chiara sin dall'inizio» la«resta l'ultima cosa». Parole cheno immaginare tempi lunghi. Molto più dell'avvio della campagna che la segretaria ha fissato con la tappa a Cassino, sabato 27 gennaio. Una scelta dal forte significato simbolico: ricorre la giornata della memoria e l'ottantesimo anniversario del bombardamento dell'abbazia, uno degli eventi più drammatici della Seconda Guerra mondiale. Cassino sarà la prima di sei tappe , «sei diversi luoghi simbolo del Paese, mettendoci al lavoro come partito, ...

Lui, il Consigliere della Corte dei Conti Marcello Degni (per la verità Consigliere revisore solo per Lombardia e Regioni autonome) non ha ... (open.online)

Lattacco frontale alla premier arriva mentrelalbergo di Gubbio per andare a Cantiano, ... Tornando alla sua candidatura per le elezioni europee,sostiene di essere stata chiara sin ...Non a caso era partito senza il beneplacito di. E quando Chiara Braga, la presidente del gruppo vicina a FranceschiniGubbio per salire sul pullman che porta i deputati a Roma, non ...La segretaria del Pd Elly Schlein a Gubbio per la seconda giornata del seminario organizzato dal partito non scioglie le riserve sulle Europee.La recente interrogazione di Fratelli d'Italia su alcuni servizi andati in onda su Report, la leader del PD Elly Schelin critica l'atteggiamento del partito di Meloni: "Fa come Berlusconi".