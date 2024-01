Schlein getta la maschera | Niente armi a Israele

E niente, non ce la fanno. Anzi, non ce la fa proprio la segretaria del Pd, Elly Schlein , a schierarsi al fianco di Israele , senza se e senza ma, e ... (liberoquotidiano)

Se soltanto la scorsa domenica le parole di Elly Schlein sulla guerra in Medio Oriente apparivano ambigue, ecco che in quattro giorni le ambiguità ... (liberoquotidiano)

'L'intervista di Emanuele Pozzolo uscita stamani sul Foglionuove, inquietanti ombre su ... Dice la segretaria Elly: 'Per fortuna che nel Partito democratico ci sono discussioni verso ...Intanto la Legail cuore oltre l'ostacolo e presenta in Parlamento la proposta di legge sul ... Una parte dei dem sosterrà l'ex governatore Renato Soru, un'altra seguirà Ellynella sua ..."Abbiamo ascoltato stupefatti le parole pronunciate dall'avv. Pinelli nella sua irrituale conferenza stampa. Dal vice presidente del CSM ci si aspetterebbe maggior equilibrio. (ANSA) ..."Stamattina si sono avviate le interlocuzioni tra i rispettivi staff per il duello tv tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Le due parti hanno iniziato a parlare dell'organizzazione del confronto". Lo f ...