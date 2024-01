Schieder secondo in discesa Kitzbuehel | vince Sarrazin

Leggi su agi

(Di venerdì 19 gennaio 2024) AGI - Due soli podi in carriera, entrambi sulla leggendaria pista 'Streif'. L'azzurro Florianè ancora una voltanella prima delle due discese libere in programma su uno dei tracciati più difficili e lunghi del Circo bianco, quello di. Vittoria, la terza in questa stagione di Coppa del mondo, trae superg, per il francese Cyprienin 1'55"75. Il transalpino con il successo odierno ha centrato il quarto in carriera, il terzo in questa stagione, e soprattutto ha riportato la Francia are sul pendio dell'Hahnenkamm dopo 27 anni: era il 24 gennaio 1997 quando Luc Alphand vinse lalibera.dodici mesi fa (era il 20 gennaio 2023) sempre nella prima delle due gare, ...