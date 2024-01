Sassari Fuggono a piedi dopo inseguimento in auto | trovati fra i rovi

... un equipaggio della polizia stradale ha denunciato in stato di libertà due persone, una delle quali minorenne, dopo un incalzante inseguimento nella zona Industriale di. Gli agenti, ...... un equipaggio della polizia stradale ha denunciato in stato di libertà due persone, una delle quali minorenne, dopo un incalzante inseguimento nella zona Industriale di. Gli agenti, ...Nella sera del 15 gennaio, un equipaggio della polizia stradale ha denunciato in stato di libertà due persone, una delle quali minorenne, dopo un incalzante inseguimento nella zona Industriale di ...Tel Aviv, 17 gen. (Adnkronos) - "Le probabilità di una guerra al nord sono più alte che mai". E' l'avvertimento lanciato dal capo di Stato maggiore israeliano, generale Herzl Halevi, in riferimento a ...