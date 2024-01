Sartù di riso alla Napoletana | questo sì che è un signor piatto!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ildinon è il classico sformato di riciclo per smaltire gli avanzi in frigorifero. Eh no!è unpiatto che si prepara appositamente e dovrebbe essere citato come Patrimonio dell’Umanità! Già, perché è una vera e propria meraviglia: un timballo ricco di ogni bontà! Polpettine come se piovesse, ragù, salsiccia, piselli, uova e chi più ne ha, più ne metta. Se ancora non lo conoscete, non potete perdervi l’occasione di cucinarlo con me, ve ne innamorerete. Qualora, invece, sappiate già di cosa si tratta, allora sono certa che stiate già preparando gli attrezzi del mestiere per mettervi subito all’opera! Non perdiamo altro tempo… Si comincia!di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: per le polpettine 400 gr di macinato di ...