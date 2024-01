Santori | nuova “genialata” dell’ex sardina | i “viaggi di coscienza” nel deserto algerino | imbarazzo Pd

(Di venerdì 19 gennaio 2024) LaMattiaimbarazza il Pd con le sue uscite, con le sue “battaglie” surreali. Dal “pesto come la cannabis” ai “di” nel, ultima trovata. Cosa significhi, lo spiega in un video su Instagram. L’ex leader delle sardine, “miracolato” dal Pd dopo essere stato “inventato” per contrastare nelle piazze Matteo Salvini, è balzato al Consiglio comunale di Bologna. E poi premiato direttamente nella segreteria del partito, voluto dalla Schlein. Alla domanda quale sia stato il suo contributo alla causa Pd, qualunque iscritto sarebbe imbarazzato. L’imbarazzante “contributo” dellaal Pd Dopo avere fatto arrabbiare tutti i liguri per via del pesto; dopo essersi intrattenuto in aula sull’aggressione di ...

, quindi non la vedremo correre alle Europee "No, ho rifiutato Roma perché preferivo fare ...sia aperta una discussione nel Pd per trasformare le Europee in una occasione per formare una...... potenziamento dei servizi territoriali per laimprenditoria giovanile lungo i cammini dell'...definire ancora più nel dettaglio il progetto Giovani imprese in Cammino - commenta Mattia...Il Quitters Day è il giorno in cui i buoni propositi vengono abbandonati. Il biohacker Stefano Santori spiega come creare abitudini stabili.“Ho rifiutato Roma perché preferivo fare politica nella mia città. E in ogni caso nessuno mi ha chiesto nulla per la Ue” ...