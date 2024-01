Sant’Agata dei Goti | istituito l’Organismo di conduzione dei Domini Collettivi

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“L’Ente ‘Terre di Popolo’, costituito da un gruppo di cittadini Santagatesi che portando sempre alto l’interesse per la miglior tutela e salvaguardia del territorio, si pongono quali gestori diretti degli Usi Civici gravanti su parti di territorio dell’ambito comunale, secondo quanto disposto dalla legge nazionale n. 168 del 20 novembre 2017 la quale dispone la costituzione di Enti territoriali riconoscendone lo stato di ordinamento giuridico primario delle comunità originarie. Enti territoriali soggetti alla Costituzione; dotati di capacità di auto normazione sia per l’amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l’amministrazione vincolata e discrezionale; dotati di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà ...

...mai attuati e ospedali mai aperti davvero come nel caso di'...attuati e ospedali mai aperti davvero come nel caso di... È il casoLEP, che non sono garantiti da 22 anni, ben prima che ...de Goti . Un anno fa, oggi, il crollo di un'ala del cimitero diGoti. Una pagina dolorosa non solo per quanti avevano visto le tombeloro cari precipitate in un vallone, ma per tutta la comunità saticulana, rimasta senza parole di fronte a ...