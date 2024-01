Sanremo 2025 | Amadeus richiesto dalla Rai | la reazione di Fiorello

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il mandato diè quasi giunto al termine per la guida del Festival di. Eppure, la Rai pensando a chi dovrà venire dopo di lui, tenta nel fare una proposta al conduttore. Ecco cosa gli è stato chiesto e come ha preso la questioneha quasi terminato la sua esperienza come direttore artistico del Festival di. Sebbene, qualcuno sia stato scettico del suo lavoro nei primi anni, non ha dovuto far altro che ricredersi nel corso del tempo. Il conduttore non ha deluso le aspettative, anzi ha donato di nuovo una certa aurea e prestigio alla kermesse, soprattutto in fatto di numeri. Ed è per questo che i vertici Rai vorrebbero la sua presenza anche nel prossimo anno. Pertorna?, foto Ansa – ...

Previsioni Meme Kombat: 2024,e 2030 Ecco le previsioni per il prezzo di Meme Kombat per i prossimi anni: 2024: Meme Kombat sembra destinato a un anno di crescita importante. Con il lancio della ...Dopo questa prima annualità, replicheremo questa misura anche per il 2024/con uno stanziamento analogo. In una Liguria che cresce più del resto del Paese in termini di Pil e reddito pro capite " ...Il settimanale Oggi propone i nomi di Geppi Cucciari e Stefano De Martino come possibili conduttori per Sanremo 2025. Si menziona anche il presunto malumore di Cucciari per la scelta di Amadeus di con ...Scopri le ultime indiscrezioni sul futuro del Festival di Sanremo 2025, con Stefano De Martino e Geppi Cucciari come potenziali conduttori.