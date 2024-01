Sangiuliano contro Virginia Raffaele per l’imitazione di Beatrice Venezi

(Di venerdì 19 gennaio 2024) “Fratelli d’Italia all’attacco di Report per i servizi sui La Russa e su Franco Meloni“, fa sapere il quotidiano Repubblica riportando le proteste del partito della Premier in Vigilanza Rai. A far notizia, oltre alle polemiche che accompagnano da sempre il programma di Sigfrido Ranucci, è la comicaRaffale. La showgirl, padrona di casa del varietà di Rai1 “Colpo di Luna“, è finita nel mirino del Ministro della Cultura Gennaro. Il quotidiano diretto da Molinari fa sapere che il titolare del dicastero avrebbe chiesto un intervento su Giovanni Anversa, vicedirettore del Prime Time e responsabile dello show, perdirealizzata da. La direttrice d’orchestra che chiede di essere chiamata direttore è un nome molto caro alla destra, ...

...le azioni non è illimitato Il centro - destra ha approvato ieri alla camera in via definitiva il disegno di leggegli eco-vandali proposto dal ministro della Cultura, Gennaro: 138 ...... Gennaro- Non è giusto che paghino tutti gli italiani'. Leggi anche › L'... attivisti deturpano un suo ritratto in Scozia Il Governogli ambientalisti Pugno duro quindi dell'...Nuove pene contro gli eco-attivisti. Un nuovo decreto legge è ora stato approvato alla Camera. Il Ministro Sangiuliano primo firmatario Lo scorso 11 luglio era stato già approvato al Senato un decreto ...La direttrice d'orchestra che chiede di essere chiamata direttore è un nome molto caro alla destra, impegnata anche come consulente per la musica del ministro Sangiuliano ...