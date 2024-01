Sangiuliano contro Virginia Raffaele per l’imitazione della direttrice d’orchestra Venezi Protesta il M5s | «Limita la libertà di satira»

...le azioni non è illimitato Il centro - destra ha approvato ieri alla camera in via definitiva il disegno di leggegli eco-vandali proposto dal ministro della Cultura, Gennaro: 138 ..."Ci dica- continuano - se davvero ha fatto pressioni sulla Rai per limitare la libertà di satira, una delle poche ancore di salvezza da questo governo che ogni giorno umilia la cultura e ...La direttrice d'orchestra che chiede di essere chiamata direttore è un nome molto caro alla destra, impegnata anche come consulente per la musica del ministro Sangiuliano ...Pugno duro dell'Esecutivo contro i giovani ambientalisti che hanno scelto forme di protesta eclatanti per denunciare l'inerzia della politica di fronte alla crisi climatica ...