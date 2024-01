Samsung Smart TV 4K | OFFERTA PER CHI HA LA MW CLUB!

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Mediaworld ha iniziato una nuova campagna di offerte dedicate a chi è in possesso della MW CLUB, prendiamo come esempio l’dellaTV 4Kda 55 pollici: aprite bene gli occhi perché quest’è davvero interessante! MediaMarkt ogni giorno ci sorprende con delle nuove campagne di offerte che troviamo sul loro sito Mediaworld. Da oggi, infatti, ha avviato una nuova campagna di offerte, che però sono dedicate a chi possiede una carta MW CLUB. L’interessante che ci offre infatti è una possibilità di risparmio, ovvero 1 euro di sconto a pollice! In base a quanti pollici è grande la tv che vuoi comprare, avrai un determinato sconto. Oggi prendiamo come esempio l’sullaTV 4K da 55 pollici, (a proposito, ...

(Adnkronos) – Apple supera Samsung nel Mercato degli smartphone . Non accadeva dal 2010. The post Mercato smartphone , Apple supera Samsung ... (giornaledellumbria)

Samsung ha già confermato alcuni dispositivi per i quali è in programma il rilascio di One UI 6.1. Ecco quali sono L'articolo Samsung annuncia i ... (tuttoandroid)

DDAY.it: La flessibilità che gliTV offrono con Tizen, quest'anno ulteriormente migliorato, ... " Sicuramente per il produttore ci sarà un costo e persicuramente sarà un costo enorme ...Come si può intuire già dal nome, sarà un anello. Compra Galaxy S24 (256 GB) in offerta Galaxy Ring, il nuovo indossabile diSappiamo che si tratta di un progetto legato a Health , la ...Insieme alla presentazione dei Galaxy S24, Samsung ha anticipato l'arrivo del Galaxy Ring, un anello smart per il monitoraggio della salute ...Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max: Analisi Tecnica e Comparativa Introduzione: Il Confronto Definitivo tra Titanii della Tecnologia Nell'arena dei giganti tecnologici, l'attenzione si conc ...