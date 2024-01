Sampdoria | le pagelle di CM | male Verre e Ricci | si salvano Yepes e Depaoli

... Fiorentina e Napoli (6 ciascuna), Milan e Torino (5 a testa);(4); Parma (3), Bologna (2)... Monica Bertini , e ospiti vari: highlights, interviste, commenti,e analisi di tutte le ...... che aveva pareggiato contro la; ma il Milan non ci sta. Dopo aver negato ogni occasione ... Di seguito invece trovate l'articolo e ledel big match. 4 gol in 20' e un finale di fuoco, ...Pagelle Sampdoria-Parma, il signor Feliciano e il Var decisivi per l'ennesima sconfitta blucerchiata. Andrea Pirlo l'unico ad alzare la voce STANKOVIC 5 Se ...Le pagelle con i voti e il tabellino di Sampdoria-Parma 0-3, anticipo della ventunesima giornata della Serie B 2023/2024. Al “Ferraris” arriva l’ennesima vittoria esterna per gli emiliani di Fabio Pec ...