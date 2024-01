Samardzic tra Juventus | Napoli e Premier | gli scenari

Cioffi dovrebbe affidarsi al modulo 3 - 5 - 1 - 1 con Okoyei pali e con una difesa a tre formata da Ferreira, Perez e Kristensen. In cabina di regia Walace con Lovric ementre Ebosele ...... è intervenuto Gigi Delneri , ex allenatore di Barak (gli altri): 'A Chievo ero nell'ambiente ... Lovric oè un giocatore in costruzione, ha talento; Lovric è più completo, ...Cristiano Giuntoli a lavoro per il mercato della Juve, quello per gennaio ma anche e soprattutto in vista dell'estate. Tra i profili che il club sta cercando.Se Kean dovesse lasciare, ci potrebbe essere spazio per un nuovo acquisto: la Juventus potrebbe tentare di riaprire la finestra per Lazar Samardzic in prestito dall'Udinese.