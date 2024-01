Salvini e il Mit bocciano la riforma dei 30 km h a Bologna | ' E' una scelta non ragionevole'

(Di venerdì 19 gennaio 2024)è diventata la prima città italiana nella quale è imposto il limite di 30 km/h per le auto, una misura che nell'idea del consiglio comunale dovrebbe ridurre l'impatto ambientale del traffico e ...

Per il ministero dei Trasporti, il limite di 30 chilometri orari introdotto di recente a Bologna «non appare una scelta ragionevole». Il dicastero ... (open.online)

Matteo Salvini è intervenuto dopo le polemiche sollevate dal piano di controllo e sicurezza "Bologna città 30" avviato a partire dal 16 gennaio. In ... (tg24.sky)

Il dicastero di Porta Pia è 'pronto ad avviare un confronto immediato con l'amministrazione bolognese per verificare soluzioni alternative e ... (247.libero)

...per i lavoratori) rischiano di essere superiori ai benefici per la sicurezza stradale che resta comunque una delle priorità assolute per il ministro Matteo". Lo aveva affermato il...Matteo, attraverso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha bocciato il ... scrive ilin una nota. "Il ministero è pronto ad avviare un confronto immediato con l'...Il presidente Enac (Ente nazionale aviazione civile), Pierluigi Di Palma, ha partecipato oggi alla cerimonia di inaugurazione della nuova linea ferroviaria Torino-Aeroporto-Ciriè-Germagnano, che si è ...Il Mit contro le nuove regole sulla viabilità a Bologna ... dovrebbe ridurre l’impatto ambientale del traffico e provocare meno incidente. Matteo Salvini, attraverso il ministero delle Infrastrutture ...