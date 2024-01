Salute | disturbi alimentari | Rete studenti ' oggi manifestazioni in 30 città d' Italia'

Manifestazioni in 30 città italiane "per chiedere un'attenzione maggiore da parte del Governo aidel comportamento alimentare" o Dca. Ad annunciarlo è la Rete degli tudenti medi, spiegando che "stamattina nelle scuole di tutto il Paese gli studenti hanno rilanciato la manifestazione che ...con i quali devono fare i conti milioni di italiani in questo periodo. 'Spesso non '... A proporre all'Adnkronosun decalogo per la 'ripresa post virus' è Giorgio Sesti, docente di ...Figli e genitori insieme con il fiocco e il palloncino lilla colorano la piazza sotto il ministero della Salute a Roma. Le famiglie chiedono una maggiore attenzione del Governo sui disturbi del ...Roma, 19 gen. (Adnkronos Salute) - Profonda stanchezza, tosse che non accenna ad andar via, naso gocciolante. Sintomi 'ereditati' da Covid ...