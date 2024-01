Salto con gli sci | Coppa del Mondo 2023 2024 | a Zao vince la slovena Prevc

(Di venerdì 19 gennaio 2024) LaNikasi aggiudica la gara d’apertura della tappa dideldicon gli sci a Zao, in Giappone. Sul trampolino HS102 quinto successo stagionale per la, che ha totalizzato un punteggio complessivo di 235,2 nelle due manches odierne. Sul podio anche la nipponica Yuki Ito, abbastanza lontana con un totale di 223.1. Terza posizione per Alexandria Loutitt: 216.7 per la canadese, che ha tolto il podio per pochissimo all’altraNika Kriznar (216.2). Lara Malsiner migliore delle azzure con la sedicesima posizione a 195,1 punti. Più indietro la sorella Jessica (19esima con 186,7 punti) e Annika Sieff (23esima con 173,9). SportFace.

