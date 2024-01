Salernitana-Genoa | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

In vista della partita1919 -, programmata per domenica 21 gennaio, l'amministrazione comunale ha varato in dispositivo di traffico - su richiesta della Questura - per motivi di ordine pubblico. Il ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Ecco le indicazioni per raggiungere lo stadio 'Arechi' per il match di domenica prossima tra(ore 18). INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LO STADIO In auto Da ROMA: Dall'autostrada A1, entrare in A24, poi prendere l'uscita E35/E45/A1 verso Firenze/Napoli, quindi l'uscita A30 e in ...Per quanto riguarda il futuro di Josip Brekalo, non convince l'offerta della Salernitana, come ha riferito l'esperto di mercato Nicolò Schira. Potrebbe però riaprirsi la ...Il norvegese questa mattina si è allenato in gruppo e anche lui, alla pari dell’attaccante, cercherà di strappare una convocazione per l’insidiosa trasferta di domenica contro la Salernitana ... per ...