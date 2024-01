Russia | il drone ucraino colpisce | caos al deposito di petrolio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Unha colpito unper lo stoccaggio dia Klintsy, città dellaoccidentale situata a 60 chilometri dal confine. L'attacco ha provocato l'incendio di quattro serbatoi dicon una capacità totale da 6mila metri cubi. Il raid non ha provocato vittime. Lo stessoera stato colpito lo scorso maggio ma provocando meno danni.

Mosca, 29 nov. (Adnkronos) - I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto un drone ucraino che volava in direzione di Mosca. Il veli volo senza ... (liberoquotidiano)

Mosca, 11 dic. (Adnkronos) - Un velivolo ucraino senza pilota è caduto nella regione di Voronezh , in Russia , colpendo il tetto di un edificio non ... (liberoquotidiano)

