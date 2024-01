Rugby | tutto il Sei Nazioni 2024 in diretta su Sky Sport e NOW | la programmazione completa

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Manca sempre meno all’inizio del Guinness Seidi, in programma da venerdì 2 febbraio a sabato 16 marzo e trasmesso integralmente sui canali di Skye in streaming su NOW. Come ormai da 25 anni, le sfide saranno 15 e leprotagoniste 6, vale a dire Italia, Inghilterra, Galles, Irlanda, Scozia e Francia. Occhi puntati in particolare sugli azzurri guidati dal ct Gonzalo Quesada, che ha preso il posto di Kieran Crowley. L’Italia si presenta infatti con ambizioni ritrovate e una squadra composta da un mix di giovani e veterani che proverà a far bene. Tutti i match degli azzurri saranno trasmessi su SkyUno, ma anche in chiaro su TV8. Telecronaca affidata a Francesco Pierantozzi, affiancato da Federico Fusetti, mentre l’inviato nel ritiro dell’Italia ...