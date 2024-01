Rugby | Quesada “Nel Sei Nazioni l’Italia deve trovare costanza”

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tutte le partite del prossimo Sei2024 andranno in onda anche quest’anno in esclusiva su Sky, con l’emittente satellitare che trasmetterà ogni match del torneo continentale, così come le partite delUnder 20 e delle Italdonne tra fine marzo e aprile. Una copertura che, ovviamente, avrà un occhio di riguardo per la nazionale azzurra. Le sfide degli azzurri saranno anticipati da lunghi prepartita che vedranno come protagonisti due ex leggende azzurre come Diego Dominguez e Andrea De Rossi, con l’esordio che sarà in casa contro l’Inghilterra all’Olimpico, contro una formazione che arriva da un ottimo Mondiale, dove hanno conquistato il terzo posto. Per, invece, l’esordio in panchina di Gonzalo, il tecnico argentino che è chiamato a far fare il cambio di marcia agli azzurri che manca da ...