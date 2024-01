Rugby | Quesada | ‘credo nell’Italia | il gruppo ha un’etica del lavoro impressionante’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen. – (Adnkronos) – “Sapevo dell?importanza di questo torneo in Europa perché ho avuto l?onore di essere stato nello staff della Francia dal 2008 al 2011, ma è la prima volta che sarà capo-allenatore di una squadra come l?Italia, sono molto emozionato”. Così il ct dell’Ital, Gonzalo, al microfono di Sky Sport presentando il Sei Nazioni 2024 in programma da venerdì 2 febbraio a sabato 16 marzo con 15 grandi partite in diretta nella Casa dello Sport di Sky.Sui prossimi appuntamenti, che vedranno l?Italia debuttare contro l?Inghilterra,si mostra sicuro e capace di trasmettere la sua grande capacità comunicativa: “Per me la preparazione della squadra a questo livello non è un dettaglio, ho sentito che siamo la più giovane e con meno presenze, l?Italia è anche la nazione con meno giocatori professionisti ma ...