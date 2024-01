Rugby | il CT azzurro Quesada sul Sei Nazioni | “Abbiamo fiducia | ma servono costanza e concentrazione”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Prenderà il via il prossimo 2 febbraio il Sei2024 e l’Italia arriva a questo appuntamento dopo un 2023 amaro, con cinque sconfitte nel torneo continentale e l’eliminazione nellaWorld Cup. Ma la squadra azzurra ci arriva anche con un nuovo allenatore con le idee chiare su cosa serve ai suoi giocatori. Gonzaloha parlato ai microfoni di Sky Sport durante la presentazione del torneo: “Sappiamo che la sfida è molto grande. Parlando con la squadraguardato ai punti di forza e dove crescere e il primo punto che hanno detto anche i ragazzi è il bisogno di, di competere con continuità“. Il CTha poi concluso: “L’attacco sarà importante, ma la chiave sarà anche la difesa, che dovrà essere dura e attenta per tutti gli 80 minuti. Io ho ...

... quella d'e di grande sport. Nel calendario di impegni che spaziano dal calcio, alla musica sino agli europei di atletica di giugno, quelli con ilsono i momenti più attesi. Qui all'...Gonzalo Quesada è il nuovo ct della nazionale italiana di, il primo argentino a sedere sula panca azzurra, a cui spetta il compito (non banale) di ... Quest'anno il calendario, dopo il ...Il Sei Nazioni sarà su Sky e in streaming su NOW con il racconto della squadra di Sky Sport con Diego Dominguez, Andrea De Rossi e le altre leggende del rugby azzurro. Su Sky anche il Sei Nazioni U20 ...E’ partito domenica 20 giugno il terzo flight della campagna di promozione del Nuovo Digitale Terrestre. Si tratta, come per i flight precedenti, di una campagna crossmediale che coinvolge non solo ...