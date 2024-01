Ruba le chiavi in auto e svaligia la casa | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 18 gennaio u.s., i Carabinieri della Stazione di Bellizzi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di Giuseppe Simiuolo, per furto aggravato. Secondo l'ipotesi accusatoria l'indagato nell'ottobre 2023, dopo essersi impossessato delledi un'abitazione custodite all'interno di un', si sarebbe introdotto nell'immobile asportando la somma di euro 7.500,00 in denaro contante, un orologio, monili in oro e due buoni fruttiferi postali del valore di 9.500,00 euro. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.