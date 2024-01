Roma-Verona | i 22 convocati di De Rossi | squalificati Mancini e Cristante | torna Dybala

Ladi Daniele De Rossi domani sera scenderà in campo all'Olimpico per affrontare l' Hellasdi mister Baroni. Il nuovo tecnico giallorosso, al suo terzo giorno di lavoro a Trigoria, ha svolto ...Novità importanti nella primatargata De Rossi, che non avrà gli squalificati Mancini e Cristante. Riecco Spinazzola terzino e Pellegrini titolare nel 4 - 3 - 2 - 1, dove Dybala ed El Shaarawy giocano alle spalle di Lukaku. ...Vigilia molto attesa in casa Roma quella del match con il Verona, una 50ina i tifosi che hanno preso d’assalto Trigoria mentre il nuovo allenatore Daniele De Rossi teneva la sua conferenza stampa.Dopo la notizia della chiusura delle indagini da parte della Procura di Roma per la trattativa Osimhen, il presidente De Laurentiis potrebbe rischiare il processo per falso in bilancio. In un video ...